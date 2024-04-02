Психиатр Рудов считает, что маньяки весной особенно опасны

В последнее время публикуется довольно много сообщений о попытках изнасилований со стороны насильников-рецидивистов или же людей, которые раньше не были к этому причастны. Врач-психиатр Виктор Рудов рассказал, почему именно весной у маньяков случаются рецидивы и они идут на свои страшные и грязные преступления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, человек очень зависит от биологического цикла, биоритмов. Так, зимой настроение на нуле, а к лету происходит оживление, поэтому особо чувствительные люди не могут контролировать свои эмоции. При этом весенние обострения отмечаются не только у маньяков.

Медик добавил, что после периода воздержания у маньяков возникают непреодолимые желания и бредовые состояния, приводящие к совершению насильственных действий. Немалую роль в этом играет и теплая погода, а также наличие зеленых кустов и деревьев.

По его мнению, некоторые маньяки готовы убивать и насиловать вне зависимости от времени года, однако это тщательное планирование своих действий, что относится уже к другому типу расстройств.