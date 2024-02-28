Психиатр Шуров назвал способ злоумышленников, заставивших москвичку покалечить себя петардой

Телефонные злоумышленники заставили 56-летнюю жительницу Зеленограда покалечить себя петардой. С тяжелыми ранениями она доставлена в больницу. По словам врача-психиатра Василия Шурова, проделать это можно было лишь с психически неуравновешенным человеком. Об это сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что у мошенников обработка психики жертвы происходит в течение длительного времени, то есть человеку не дают спать и регулярно рассказывают об угрозах, вводя в состояние психоза.

По мнению медика, в данном случае задачей мошенников является умножение всех страхов и тревог в несколько раз.

Он уточнил, что в вышеуказанном случае полученный «итог» стал возможен за счет сочетания продуманных манипуляций с психикой и «особенностей» их объекта, то есть и сама женщина, и ее муж оказались невменяемыми.