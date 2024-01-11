Психиатр Шуров определил причины убийств и грабежей во время новогодних каникул

После новогодних каникул новостные каналы пестрят тревожными сообщениями, поскольку наблюдается резкий всплеск преступлений. Врач-психиатр Василий Шуров пояснил причины и вероятные фактор, которые способствуют росту преступной активности после новогодней эпопеи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, причиной таких всплесков правонарушений является то, что после долгих возлияний у преступников появляется абстинентный синдром и выходит весь негатив.

Медик добавил, что после десяти дней веселья, куража и бесконечных алкогольных возлияний с потраченными деньгами в наступившие будни люди становятся особенно злыми.