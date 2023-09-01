Психолог Дугенцова объяснила причины отказа жителей РФ от биометрии
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
В России происходит ажиотаж, связанный с желанием людей отказаться от сбора и хранения их биометрических данных. Всплеск вызван ложными сообщениями о том, что после 31 августа сделать этого будет уже нельзя, а всех жителей РФ начнут принудительно фотографировать банкоматы и записывать их голоса. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, это связано с недоверием к властям и прочим инстанциям, которые хранят данные граждан, и с повышенной тревожностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что причиной такого поведения людей являются нередкие случаи мошенничества.
По мнению психолога, опасения, связанные со сбором биометрии, не имеют под собой почвы. Тем не менее жители РФ часто остерегаются вещей, которых они не понимают, в связи с риском быть обманутыми.