Психолог Дугенцова объяснила причины отказа жителей РФ от биометрии

В России происходит ажиотаж, связанный с желанием людей отказаться от сбора и хранения их биометрических данных. Всплеск вызван ложными сообщениями о том, что после 31 августа сделать этого будет уже нельзя, а всех жителей РФ начнут принудительно фотографировать банкоматы и записывать их голоса. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, это связано с недоверием к властям и прочим инстанциям, которые хранят данные граждан, и с повышенной тревожностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.