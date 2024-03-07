Психолог Дугенцова считает, что детям нужно объяснять правила безопасного поведения с мошенниками

Девятилетняя девочка случайно была обманута злоумышленниками на сумму свыше ста тысяч рублей, которые предложили ей купить внутриигровые предметы для Roblox. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, родителям стоит проводить беседы с детьми на тему «скама» в Сети и в целом плохих людей, которые могут обмануть и нанести вред. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что в большинстве случаев дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы.

По мнению эксперта, следует и провести с детьми урок информационной гигиены, объяснив, какие данные о семье и родителях никогда нельзя сообщать посторонним лицам.

Она отметила, что разговоры об этом следует проводить с момента появления телефона в руках у ребенка, но не пугать, а объяснить правила поведения в подобной обстановке.