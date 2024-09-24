Психолог Дугенцова считает, что нападение на школу в Челябинске могло подтолкнуть подростка из Балаганска

По словам психолога Дарьи Дугенцовой, новость о нападении школьника на своих одноклассников в Челябинске могла подтолкнуть подростка из Балаганска на аналогичные действия, планируемые им давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что новостной фон оказывает влияние на любого человека, особенно на детей с нестабильным психическим состоянием. Таким образом, подросток планировал нападение заранее, а новость могла «подтолкнуть», «вдохновить» его сделать это скорее, но не более того.

По мнению эксперта, вероятные причины, по которым подросток из Балаганска напал на сверстников, могут быть самыми разными: психические отклонения или плохие отношения с родителями и одноклассниками, абьюзивные отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкогольных напитков или веществ, а также нездоровый вид наказаний, неспособность ребенка выражать негативные эмоции социально-приемлемым способом.

Она отметила, что нападения маловероятно завершатся. В школах и дома необходима работа над данным вопросом как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения.

Ранее сообщалось, что напавший на школу под Иркутском подросток интересовался массовыми убийствами.