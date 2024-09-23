Напавший на школу под Иркутском подросток интересовался массовыми убийствами

Подросток, устроивший атаку с молотками на одноклассников в Иркутской области, активно интересовался массовыми убийствами в интернете. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в учреждении.

Собеседник канала рассказал, что подросток до нападения изучал массовые убийства, а также читал, как наносить травмы различной тяжести молотком. Это установили после изучения мобильного телефона школьника.

Также известно, что агрессор вел сомнительный канал в Telegram, где рассуждал о людях, как о низших существах и стаде.

Напомним, 23 сентября 13-летний школьник пришел в учреждение №1 в Балаганске с тремя молотками и нанес удары ученикам. Пострадали три человека, позже количество пострадавших возросло до шести. По предварительным данным, в школе не было рамок металлодетектора,

В ситуации разбираются правоохранители, было возбуждено уголовное дело.

Похожий случай расследуется в Челябинской области. Там ученик также пришел в школу с молотком, его обезоружила преподаватель.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник из Иркутской области задумывался о совершении суицида после убийства сверстников.