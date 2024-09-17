Юрист Хаминский перечислил способы спасения детей от новых «групп смерти»

В июле сотрудники правоохранительных органов обнаружили в соцсетях новую игру под названием «Красный дельфин», конечной целью которой было совершение самоубийства. Юрист Александр Хаминский оценил ситуацию с распространением в Сети смертельно-опасных «игр» и неуправляемых молодежных движений. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой проблемой является то, что рост детских и молодежных движений происходит значительно быстрее, чем информация о них поступает в органы правопорядка и получает соответствующую оценку. С развитием Всемирной Сети средний возраст неформалов значительно упал, стали доступны закрытые каналы распространения информации, что стало одной из причин появления подобных опасных групп.

Юрист добавил, что на сегодняшний день правоохранители уже не могут отслеживать активность трудных подростков, как делали это раньше, поскольку они могут проживать в разных районах города.

По его мнению, единственным инструментом в этом случае выступает взаимодействие семьи и школы, органов опеки и правоохранителей.

Ранее он пояснил, почему напавший на школьников и педагогов ученик в Челябинске не подлежит уголовной ответственности.