Психолог Дугенцова оценила предложение забирать у детей гаджеты

Летние каникулы часто становятся временем полной цифровой свободы для школьников, когда ограничения на использование гаджетов снимаются. Внезапный запрет на привычные многочасовые сеансы с телефоном или компьютером может стать для ребенка серьезным стрессом, болезненно воспринимаемым как лишение. Практикующий детский психолог Дарья Дугенцова поясняет, что адаптация к новым правилам использования гаджетов после лета — процесс, требующий времени и терпения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, резкое изъятие устройств почти гарантированно приведет к конфликтам и слезам. Вместо ультиматумов эксперт рекомендует постепенное, шаг за шагом сокращение экранного времени: например, укладываться спать на час раньше или договориться об отключении телефона в определенное вечернее время.

Эксперт добавила, что ключевым моментом является объяснение ребенку целесообразности этих ограничений. Важно задавать ему вопрос «зачем это нужно?», побуждая самостоятельно прийти к выводам о пользе более раннего подъема, появления времени на живые встречи с друзьями и другие увлечения. Совместное составление расписания, которое балансирует учебу, отдых и разрешенное время для игр, помогает школьнику структурировать день и чувствовать себя участником процесса, а не просто объектом запретов.

По ее мнению, для младших школьников эффективен принцип «сначала уроки, потом игры», в то время как подросткам важнее гибкий баланс между обязанностями и личными интересами. Исследования показывают, что один-два часа в день за развлечениями на устройстве — приемлемая норма при условии, что сохранен режим сна, физическая активность и живое общение. Важными правилами остаются отказ от гаджетов за час до сна и во время приемов пищи, что положительно сказывается на качестве отдыха и культуре питания.

Психолог резюмировала, что адаптация к школьному режиму занимает от одной до трех недель. Младшеклассникам тяжелее даются ранние подъемы, подросткам — сами ограничения их летней свободы. Поддержка родителей, совместная приятная подготовка к школе и снисходительность к ошибкам в первые недели учебы помогут пережить этот период гораздо спокойнее. Мягкий и уважительный переход позволит ребенку не только безболезненно влиться в учебный процесс, но и выработать более здоровые и осознанные отношения с цифровыми технологиями.

Ранее в РПЦ объяснили, зачем и как правильно молиться о гаджетах.