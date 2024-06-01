Психолог Усанова назвала причины занятий подростками зацепингом

Зацепинг является крайне опасной практикой проезда на железнодорожном транспорте снаружи вагона. В развитых государствах занятие уже давно стало экстремальным хобби, особенно популярным среди подростков. Попыток отвадить молодежь от зацепинга в России было сделано множество, однако они не возымели действия. По словам психолога Ольги Усановой, прямые запреты и попытки устрашения в случае с девиантным поведением подростков на самом деле ни к чему не приводят. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она отметила, что запреты и устрашающие картинки в этом отношении не помогут. В таких ситуациях необходимо переключать подростков на какие-либо иные виды деятельности, чтобы они был заняты. Кроме того, подростки, занимающиеся зацепингом, имеют определенный кругозор, и они таким образом реагируют на жизненные события, им необходимо обращение к психологу.

По мнению эксперта, в подобных ситуациях нередко приходится психологу заниматься не только подростком, но еще и с родителями, и выяснять, как и почему ребенок обратился к такой жизни. Это огромный комплекс, ведь чтобы человек пришел к такому экстремальному занятию, у него должен в эмоциональном внутреннем мире возникнуть какой-либо дисбаланс – дефицит положительных эмоций и серотонина на уровне коры головного мозга, а также переизбыток отрицательных эмоций.