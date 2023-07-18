Психологи Системы-112 оказали помощь жителям Подмосковья свыше 1,5 тысячи раз с начала года

Свыше тридцати шести тысяч вызовов обработали психологи подмосковной Системы-112 со дня ее образования, а с начала текущего года — порядка 1,5 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такие специалисты работают круглосуточно. Их главная задача — помочь людям, попавшим в экстренную ситуацию. Операторы-психологи остаются на связи с заявителем до приезда оперативных служб, они помогают успокоиться и предпринять необходимые действия.

В ведомстве рассказали, что нередко обратившиеся на номер «112» находятся в эмоционально подавленном состоянии. Так, например, на этой неделе за помощью обратилась девушка, которая заблудилась в лесу. Она не могла выйти из лесополосы несколько часов, поэтому начала паниковать. Оператор-психолог успокоил ее и заверил, что помощь уже выехала.

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