Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста подлежащих мобилизации на стране с 27 до 25 лет, также упразднен статус «ограниченно годного», мужчины, ранее признанные ограниченно годными к службе, в течение девяти месяцев должны пройти повторный медосмотр. По словам публициста Армена Гаспаряна, ужесточение правил мобилизации продолжится и в отсутствие соответствующего закона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что мобилизовывать в Незалежной начнут всех подряд, поскольку имеется колоссальный дефицит пушечного мяса.

По мнению эксперта, именно Западная Украина является лидером по уклонистам, где годами орали, что надо убивать русских.

Он добавил, что президенту Украины нужно успеть наподписывать все что только можно, потому что после 21 мая, то есть с даты окончания его президентского срока уже это сделать будет нельзя. Согласно законодательству Незалежной, у исполняющего обязанности главы государства прав меньше, чем у премьер-министра, именно с этой целью проводятся зачистки для продвижения на эту должность главы офиса Зеленского Андрея Ермака.