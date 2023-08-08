Публицист Холмогоров рассказал об главных методах украинских спецслужб

По данным МВД России, украинские мошенники реализуют новую тактику против жителей РФ, предлагая якобы оставить преступников в хищении средств с банковских счетов. Таким образом, они «заставляют» поджечь объекты военной, транспортной и прочей инфраструктуры. По словам публициста Егора Холмогорова, террористические методы оказались основными для спецслужб Киева. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что колл-центры мошенников расположены на территории Незалежной и напрямую связаны с украинскими спецслужбами, и об этом предполагалось давно.

По мнению эксперта, у этих аферистов несколько иные цели: хищение денег для них вторично, а главной задачей является создание диверсионной технологии внутри нашей страны.

Он добавил, что это является одним из способов киевского режима «перебить» информповестку на фоне провала контрнаступления украинской армии.