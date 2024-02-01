Публицист Холмогоров считает, что Буданову стоит помолчать относительно нового наступления украинских войск
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В одном из западных СМИ появилась информация со ссылкой на главу украинской ГУР Кирилла Буданова, что военные Незалежной планируют новое наступление. По словам публициста Егора Холмогорова, обещание начальника украинской разведки Кирилла Буданова, что украинская армия весной пойдет в новое наступление, является полной ерундой. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что украинская оборона сыплется по всей линии фронта.
По мнению эксперта, Буданову обязательно предстоит встреча с российской армией в районе Киева.