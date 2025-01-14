Публицист Пучков пояснил необходимость создания «информационного спецназа»

По словам публициста Дмитрия Пучкова, в нашей стране должен быть организован «информационный спецназ» для предотвращения массовой паники при разных чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что на место ЧП должны прибывать спецжурналисты со спецоборудованием и организовывать круглосуточное вещание с участием руководителей администраций, экстренных служб.

По мнению эксперта, сегодня в России все происходит наоборот, что показала уборка мазута на побережье Черного моря волонтерами. Люди начинают в Сети сеять панику на фоне недоверия. В связи с чем о таких ЧП следует через СМИ непрерывно рассказывать и говорить правду, а не вводить в заблуждение.

Ранее специалист объяснил, почему рухнул интернет в России.