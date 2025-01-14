Специалист объяснил, почему рухнул интернет в России

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с RT назвал вероятные причины масштабного сбоя в работе интернет-сервисов в России, который произошел 14 января.

В 2025 году российские пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов 6 января, а спустя неделю история повторилась. Как отметил Кусков, неполадки с работой Рунета 14 января стали более масштабными и глубинными.

«Как правило, причинами становятся проблемы в аппаратно-программном обеспечении, то есть либо внесение каких-то изменений, но это, как правило, касается конкретного оператора. Это проблемы либо с магистральными линиями связи, либо с центрами обработки данных, где находятся сервера», — рассказал собеседник RT.

По другой версии аналитика, сбой произошел из-за DoS-атак. Однако Роскомнадзор отмечал, что к проблемам с работой интернета в России привело кратковременное нарушение связности. Восстановлением оперативно занялись специалисты, благодаря чему интернет в России «ожил».

Ранее сообщалось, что у большинства провайдеров в РФ обнаружились проблемы с интернетом.