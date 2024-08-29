Пули для пневматики нашли в квартире стрелка, ранившего ребенка в Подмосковье

В съемной квартире мужчины, которого подозревают в стрельбе из окна в подмосковном поселке Дрожжино, нашли пули для пневматического пистолета, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате был ранен девятилетний мальчик, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал 36-летний уроженец Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире на двадцатом этаже, начал стрелять из пневматики и попал в ребенка, который находился на футбольном поле возле дома.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.