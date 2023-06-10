Уникальный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе. Чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью.

В центре можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки. Здесь предоставляется трехразовое питание и проживание. Здесь также оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок.

Заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы для себя и для своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.