Пункт отбора контрактников продолжает работать в подмосковной Балашихе

В пункте отбора на военную службу по контракту, который работает в подмосковной Балашихе, можно оформить необходимые справки, пройти медкомиссию, получить консультацию юриста. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе.

По словам руководителя учебно-тренировочного комплекса Сергея Яковенко, добровольцы приезжают в центр каждый день не только из Подмосковья, но и со всей России. При этом все бойцы настроены серьезно и главная их мотивация — это служение и защита Родины. Тарас Ефимов отметил порядок на территории и слаженность работы персонала центра подготовки.

«Я пообщался с будущими контрактниками, они отмечают самое важное преимущество пункта отбора — это комплексное предоставление услуг — медкомиссия, открытие счета в банке, получение юридической консультации, в том числе о полагающихся льготах. Также ребята отмечают хорошее питание, которое я также проверил, и оно действительно организовано на высоком уровне», — поделился Тарас Ефимов.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.