Пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе принимает кандидатов ежедневно

В Балашиху приезжают добровольцы из разных регионов России. Здесь им помогают оформить документы, предлагают консультации юристов, банковских работников и судебных приставов, услуги нотариуса и почтовой службы. Центр работает по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание.

Перед отправкой в воинские подразделения кандидаты проходят медосмотр и обязательную подготовку. Бойцов отбирают и обучают профессиональные инструкторы и ветераны боевых действий. Контракт заключается на один год, три года или пять лет. На военную службу может отправиться любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет.

Напоминаем, что военнослужащий по контракту может рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и для своей семьи. Это кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество и сохранение рабочего места. Для детей — квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школах с 1 по 11 классы, внеочередное зачисление в детский сад. Для пожилых родителей — бесплатные социальные услуги на дому, для супруги — организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.