Пункт отбора, открытый в Балашихе, помогает добровольцам довольно быстро заключить контракт на службу

Мужчины, желающие заключить контракт на военную службу, могут теперь в одном месте оформить документы, получить заключение врачей и уточнить все интересующие вопросы. Данный пункт был открыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее он говорил, что сюда могут обратиться желающие служить по контракту со всей страны.

Заключить контракт на службу здесь могут граждане старше 18 лет. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

Напоминаем, что заключивший контракт может рассчитывать на разные выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Речь идет о кредитных каникулах, освобождении от уплаты налога на имущество, сохранении рабочего места, внеочередном зачисление в детсад, бесплатных завтраках и обедах в школах.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.