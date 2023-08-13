Пункт отбора, открытый в Балашихе, помогает в короткий срок приступить к службе по контракту

Мужчины, желающие заключить контракт на военную службу, могут теперь в одном месте оформить документы, получить заключение врачей и уточнить все интересующие вопросы. Именно так и работает новый центр в Балашихе, который в начале мая посетил губернатор Андрей Воробьев.

«Несомненно, Центр отбора контрактников в Балашихе — удобный пункт с функцией единого «окна», где возможно оформить все документы. После отбора по истечению 3-5 дней контрактник направляется в воинское подразделение. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева создаются удобные условия для поступления на контрактную службу», — отметил депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Напоминаем, что заключивший контракт может рассчитывать на разные выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Речь идет о кредитных каникулах, освобождении от уплаты налога на имущество, сохранении рабочего места, внеочередном зачисление в детсад, бесплатных завтраках и обедах в школах.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.