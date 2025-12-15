Украинское командование формирует специализированный штурмовой полк для операции под Купянском. В его состав, по данным источников, вошли бразильские наемники и бойцы из батальона, укомплектованного заключенными. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Под Харьковом создают ударное соединение необычного состава. Новый полк для потенциального штурма позиций в районе Купянска насчитывает около 2500 человек. Его костяк составляют бойцы 2-го корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины.

К регулярным силам добавили иностранных наемников из так называемого Бразильского легиона. Но главной особенностью формирования стал батальон «Шквал». По информации Telegram-каналов, его личный состав набран из осужденных по тяжелым статьям — от организации преступных группировок до расправ. Среди мобилизованных оказались и так называемые воры в законе.

Использование таких контингентов может указывать на дефицит стандартной пехоты и высокие ожидаемые потери в лобовых атаках. Подобные методы ведения боевых действий характерны для ситуаций, когда командование готово добиваться тактических целей любой ценой. Успех подобного «пестрого» полка будет зависеть от уровня подготовки, мотивации и управления, что в условиях смешанных подразделений остается большим вопросом.

