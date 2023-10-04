У противника находится около пятисот россиян. В то же время число украинских солдат, которые пленены ВС РФ, в несколько раз выше.

По утверждению главы Донецкой народной республики, Киев не предоставляет России никакой информации о том, сколько российских военнослужащих находится у него в плену. Властям России приходится самим собирать эти данные, и это бывает очень сложным процессом. Тем не менее, кое-какие данные получить удается.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», - заявил он во время выступления в передаче «Соловьев Live».

Денис Пушилин добавил, что это количество совершенно несопоставимо с тем числом украинцев, которые находятся в плену в России и содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей стране. Их число в несколько раз выше, счет идет на тысячи.