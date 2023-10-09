Пушилин рассказал о снижении активности ВСУ на угледарском направлении из-за погоды

Погода под Угледаром заметно ухудшилась, поэтому украинская армия стала вести себя заметно менее активно.

Интенсивность, с которой девствовали ВСУ, на данном участке фронта резко снизилась. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики.

«Угледарское направление: снижение активности противника. Связываем с ухудшением погодных условий», - указал он в своем микроблоге.

Денис Пушилин также отметил, что несмотря меньшую активность, украинские подразделения неоднократно предпринимали попытки продвинуться в направлении Новомайорского и Приютного. Все эти поползновения были пресечены огнем российской артиллерии.