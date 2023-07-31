Пушилин рассказал об ожесточенных боях вокруг Артемовска

Украинские войска активно давят на фланги российской армии, занимающей оборону в городе и вокруг него.

Глава Донецкой народной республики сообщил, что артемовское направление остается очень горячей и проблемной точкой. Сам город подвергается практически ежедневным обстрелам. ВСУ регулярно предпринимают попытки наступления на флангах оборонительной полосы, а также в районе Клещеевки.

«Там противник на какие-то моменты даже занимает позиции, но наши подразделения выбивают и отодвигают противника», - заявил он в телеэфире канала «Россия-24».

Денис Пушилин добавил, что в сложившейся обстановке никак не получается приступить к восстановлению Артемовска. Пока не удается даже приступить к детальному обследованию территории, чтобы окончательно обезопасить ее. Этому препятствуют постоянные обстрелы.