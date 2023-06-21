Пушилин: российские бойцы взяли под контроль укрепрайон на марьинском направлении

Он назвал эти укрепления достаточно серьезной позицией, к которой ранее уже неоднократно подступались.

Глава Донецкой народной республики сообщил, что в направлении Марьинки ВС РФ удалось добиться серьезного успеха. Военнослужащие взяли под свой полный контроль укрепрайон «Зверинец», который раньше сильно мешал продвижению российских подразделений.

«Мы к нему уже с разных сторон подходили. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», - сообщил Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он также назвал это место очень важной позицией.