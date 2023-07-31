Пушилин: российские войска окончательно выбили украинские подразделения из села Старомайорское

Бои за этот населенный пункт за последнюю неделю регулярно попадали в сводки министерства обороны. Теперь же ВСУ были выдавлены за его пределы.

Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил об окончании боев за Старомайорское в телеэфире канала «Россия-24».

«Наши подразделения смогли выбить противника», - указал он.

По его данным, за время боев за деревню украинские формирования понесли очень тяжелые потери. Ранее появлялись данные, что в попытках противостоять ВС РФ подконтрольные Киеву силы потеряли не менее бригады убитыми и ранеными.