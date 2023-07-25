Пушилин: российские войска уничтожили треть поставленного на Украину западного оружия

При этом поставки по-прежнему продолжаются, хотя теперь они гораздо менее интенсивные.

Такие сведения озвучил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он напомнил, насколько много зарубежные союзники Киева поставили вооружений для нужд ВСУ.

«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», - указал он.

Пушилин подчеркнул, что расслабляться по данному поводу не стоит, поскольку поток помощи Украине с Запада пусть и несколько усох, но не прекратился полностью. Россия до сих пор фиксирует поставки оружия на украинскую территорию.