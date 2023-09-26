Пушилин: российской армии удалось продвинуться вперед сразу на трех направлениях

Подразделения ВС РФ сумели заметно улучшить свои позиции на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях. Им удалось уничтожить при этом несколько опорных пунктов противника.

Об этом сообщил глава Донецкой народной республики. Он рассказал, где и как был одержан этот успех. Под Авдеевкой и Марьинкой нашим бойцам удалось заметно расширить серые зоны, они продвинулись в направлении Водяного и Красногоровки. Бои под Артемовском также стали результативными. Российские военнослужащие предприняли удар на северном фланге.

«Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера», - заявил Денис Пушилин в эфире телепередачи «Соловьев Live».

Он пообещал, что это далеко не последний неприятный сюрприз, который неприятель получит от наших бойцов.