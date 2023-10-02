Пушилин: украинская армия заметно увеличила число своих штурмовых групп у Работино
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ВСУ пока не предпринимают наступательных действий на данном участке фронта, но они заметно увеличили свою активность.
Об этом сообщил глава Донецкой народной республики. По его утверждению, неприятель готовится здесь к дальнейшим боям.
«Противник повысил активность и увеличил количество групп - пока без применения - на следующем направлении: Новопрокоповка - Работино – Вербовое», - заявил Денис Пушилин.
Он сделал такое высказывание на телеканале «Россия-24». Ранее Владимир Зеленский анонсировал продолжение украинского контрнаступления на протяжении всего октября, и предоставил такой план своим западным союзникам.