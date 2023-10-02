Это случилось в районе Времевского выступа. По группе украинцев, которая шла к российским позициям, открыли огонь из своего тыла.

шла к российским позициям, открыли огонь из своего тыла.

Наша разведка засекла с беспилотника, как по направлению к позициям ВС РФ движется группа украинских солдат. В какой-то момент по ней открыли огонь собственные же подразделения. Об этом сообщил Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики.

«Применяются заградотряды со стороны украинского режима, они подобраны из оголтелых националистических батальонов», - сообщил он в эфире канала «Россия-24» о тех, кто пресекает попытки сдачи в плен.

По его утверждению, режим Зеленского активно практикует подобные действия. Он не останавливается перед бессудными расправами над собственными гражданами.