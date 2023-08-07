Пушилин: украинцы атакуют фланги российских подразделений под Артемовском

В то же время высоты рядом с городом находятся частично в наших руках, а частично заняты бойцами ВСУ.

В целом, по утверждению главы Донецкой народной республики, ситуация находится под контролем российской армии. Украинская артиллерия ведет огонь по городу, а пехота пытается выдавить части ВС РФ с их позиций, атакуя фланги. Наши бойцы успешно держатся. Напряженные бои идут в районе Клещеевки.

«В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сама Клещеевка находится под контролем ВС РФ», - заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Из-за сильных артобстрелов пока не получается вести работы по восстановления Артемовска. Там пока не начаты даже работы по разминированию и хотя бы предварительной оценке того, чем стоит заняться в первую очередь.