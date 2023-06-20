Пушилин впервые вручил госнаграды «За освобождение Артемовска»

20 июня врио главы ДНР Денис Пушилин впервые вручил государственные награды «За освобождение Артемовска». Медалями были удостоены бойцы ЧВК «Вагнер», артиллеристы и танкисты, которые помогали освобождать город.

В своих соцсетях Пушилин сообщил, что на церемонии также присутствовал сенатор Александр Вайнберг. Врио главы поблагодарил бойцов за спасение мирного населения, а также отметил мужество и силу военнослужащих.

Госнаграда «За освобождение Артемовска» была учреждена в ДНР в конце мая этого года. Она состоит из золотистого металла, имеет пятиугольную колодку с изображением черно-зеленой ленты.

Ожесточенные бои за Артемовск шли с августа прошлого года. Освободить город российским военнослужащим удалось 20 мая 2023 года. Артемовск расположен на севере Донецкой Народной Республики, является важным стратегическим объектом, необходимым для снабжения ВСУ.