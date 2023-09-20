Дела на линии фронта в этом месте постепенно начинают выравниваться.

Об этом глава Донецкой народной республики заявил в эфире канала «Соловьев Live». По его мнению, на запорожском направлении в целом ситуация постепенно стабилизируется. То же самое происходит и у Работино.

«По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», - указал он.

Украинские СМИ раструбили о взятии данного села как о существенной победе ВСУ. На самом деле, украинской армии удалось овладеть грудой развалин путем огромных потерь.