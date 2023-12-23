Пушков раскритиковал слова финского министра о подготовке войны с Россией

На самом деле Финляндия вместе с Западом давно ведет самую настоящую войну в различных ее проявлениях, так считает российский сенатор.

Ранее Антти Хяккянен, финский глава министерства обороны, заявил о том, что западные страны постепенно готовятся к холодной войне против РФ. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил недоумение по этому поводу.

«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только «готовятся к войне» с Россией, - в то время, как уже почти два года они ее против России ведут», - указал он в своем микроблоге.

При этом война, по утверждению сенатора, ведется в том числе и в самой активной ее форме. Подготовка к ней началась еще в 2014 году, именно тогда были введены первые санкции. Расширение НАТО на восток началось задолго до этого. При этом речь идет даже не о «холодной войне», а о «ледяной». В самые кризисные моменты противостояние СССР и США не доходило до таких эксцессов, которые наблюдаются теперь. Речь, в частности, идет о подрыве газопроводов.