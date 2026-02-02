Путь в вуз, закончившийся трагедией: что известно о ДТП, в котором погибли четверо подростков и сотрудник ФСИН

По данным ведомства, авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе. Причиной стало то, что от грузового автомобиля во время движения отсоединился прицеп с модульным домом. Он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Газель», в котором находились подростки, направлявшиеся поступать в один из профильных вузов ФСИН, и сопровождающий их сотрудник. В результате инцидента шесть человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. ФСИН выразила соболезнования родственникам погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.