Путешественник Косаров пропал в колумбийских джунглях

В Колумбии бесследно исчез русский путешественник Владимир Косаров, перестав выходить на связь еще два месяца назад. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что он уехал в одно из наиболее опасных мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки.

Добавляется, что в конце января Косаров появлялся в соцсетях и звонил друзьям из Капурганы. Он также заявил, что планирует добраться в Панаму через Дарьенский пробел. Данные места представляют собой непроходимые джунгли и болота, кроме того, данный путь используют наркокартели и нелегалы.

Уточняется, что друзья путешественника обратились за помощью в российское посольство в Колумбии.

Поясняется, что реальная фамилия мужчины — Комаров.