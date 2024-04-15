Путешественниц из Екатеринбурга обокрали на пляже в Дубае, пока они купались в море, при этом история с ограблением завершилась очень неожиданно. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что Анна, отдыхавшая в ОАЭ вместе с матерью, оставила личные вещи в бесплатной части пляжа Аль-Мамзар. В сумках находились паспорта, телефон, примерно 10 тыс. рублей, одежда, очки и карточка от номера. Вернувшись через 20 минут, они заметили, что их вещей нет. На место была вызвана полиция, сотрудники которой хоть пообещали помочь, но сразу предупредили, что найти грабителей будет очень непросто. Позднее туристкам и вовсе предложили улететь домой посредством сертификатов, которые по милости одного из оперативников им оформили бесплатно.

Добавляется, что после возвращения в Россию Анне пришло сообщение с неизвестного номера, отправленное двумя азиатскими туристками, отдыхавшими в Дубае. Иностранки увидели на остановке две сумки, обратились в полицию и через местных офицеров вышли на связь с Анной и е матерью, которые уже находились в Екатеринбурге.