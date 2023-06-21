Путин дал оценку действиям российских летчиков и средств поражения в рамках СВО

Президент России Владимир Путин высказал свою оценку о проведении СВО, в частности, уделил внимание работе авиации, отметив высокое качество и эффективность средств поражения, а также безупречное исполнение летчиками своих задач.

Как сообщает ТАСС, данную оценку президент сделал на встрече с выпускниками военных ВУЗов, мероприятие состоялось сегодня, 21 июня.

Президент Российской Федерации оценил проделанную авиацией работу как важный и успешный этап в реализации специальной военной операции на Украине. По словам Путина, в ходе операции авиация сыграла ключевую роль в достижении поставленных целей и нанесении ударов по военным объектам противника.

Особое внимание Владимир Путин уделил средствам поражения, отметив их высокую эффективность и качество. С помощью передовых технологий и современного вооружения, авиация достигла значительных результатов, сократив потенциальные угрозы в противодействии с противником.

Кроме того, президент выразил признательность и восторг безупречной работой летчиков. Такая оценка Владимира Путина может свидетельствовать подтверждением значимости и важности авиации в современных военных операциях.