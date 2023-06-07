Путин и президент ЮАР обсудили мирные инициативы по Украине

Президент России Владимир Путин и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза провели телефонный разговор, в ходе которого президенты обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В рамках беседы обсуждалась также актуальная тематика развития двустороннего стратегического партнерства.

Подробности разговора и конкретные инициативы, рассмотренные в рамках африканской инициативы, не разглашаются. Однако, по неофициальным источникам, президенты обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, придавая этому вопросу особое значение.

Африканская инициатива стала объектом внимания ведущих государств, стремящихся к мирному решению конфликта. В рамках этой инициативы партнеры стремятся найти компромиссные решения, способствующие установлению стабильности и безопасности в регионе.

Обе стороны также выразили готовность укреплять сотрудничество и развивать партнерские отношения на различных уровнях.