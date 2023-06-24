Путин назвал преступной авантюрой и изменой попытку вооруженного мятежа

По его мнению, это деяние является тяжким преступлением.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что в то время как страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражая агрессию неонацистов, требуется единение всех сил общества. Все, что ослабляет государство, необходимо откинуть в сторону. Распри должны быть отринуты, поскольку враги способны подорвать ими РФ изнутри.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - так охарактеризовал российский лидер события, которые произошли прошедшей ночью.

Он назвал все происходящее предательством, которое было вызвано непомерными амбициями. Личные интересы привели к измене тех вагнеровцев, которые ранее бок о бок сражались с другими частями и подразделениями.