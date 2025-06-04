Сотни человек пришли проститься с машинистом Мишиным, погибшим в теракте под Брянском

В городе Унече Брянской области, прошли похороны машиниста Павла Мишина, который управлял локомотивом поезда, пострадавшего во время теракта. Чтобы проводить его в последний путь, собрались сотни людей, об этом сообщил ТАСС.

В колонне, которая провожала гроб с телом Мишина от его дома до кладбища, находилось порядка сотни автомашин. Количество людей, принявших участие в траурной церемонии, шло на несколько сотен. По утверждению представителей РЖД, действия погибшего привели к спасению большого количества жизней. Мишин применил экстренное торможение, и поэтому число жертв теракта было меньшим, чем могло бы быть.

Руководство компании уже пообещало, что не оставит семью Мишина в беде. Его дети будут до наступления совершеннолетия получать соответствующие выплаты, им также помогут получить высшее либо среднее профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от крушения поезда в Брянской области увеличилось до 118. Еще семеро погибли. Трагедия произошла в результате обрушения автомобильного моста. Обломки конструкции упали на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента локомотив и вагоны сошли с рельсов.