Если бы Америка прекратила поставки военной технике Киеву, то конфликт на Украине завершился бы за считанные месяцы. О возможных сроках на полях ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского главы, все боевые действия прекратятся, если Америка перестанет помогать Киеву поставкой военной техники. Также аналогично должны поступить европейские страны, включая Францию, Германию и другие.

Вопрос о том, что нужно сделать для прекращения СВО и всех конфликтов с Украиной, задал Путину главред службы новостей по Европе и Африке АР (США) Джеймс Джордан.

«Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Вам, как представителю США, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех, месяцев. Вот и все», — ответил Путин.

При этом президент отметил, что прекрасно известно, кто стоит за обострением конфликта на Украине. Поставщики оружия решают, могут ли ВСУ использовать дальнобойное оружие Запада: у Зеленского власти в этом вопросе нет.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал про потери ВСУ и ВС РФ в ходе конфликта.