Путин раскрыл потери России и Украины в ходе конфликта

Украинская армия несет значительно больше потерь в зоне конфликта, чем Россия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Владимир Владимирович сообщил, что ВСУ теряют около 50 тысяч человек в месяц. Если сравнивать с РФ, то безвозвратные потери составляют один к пяти. Он также объяснил, почему не раскрываются точные цифры.

«Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит, а если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», — отметил президент.

Также во время выступления Путин отметил, что в плену у ВСУ не менее 1 348 россиян. В свою очередь, у ВС РФ находится в несколько раз больше: 6 465 украинских военных.

Ранее во время выступления Владимир Путин рассказал, какие последствия будут у поставок немецких дальнобойных ракет ВСУ со стороны Германии.