Путин пообещал, что Россия будет отвечать на атаки украинской армии

Российская армия будет обязательно отвечать на те удары ВСУ, которые наносятся по регионам РФ. Такое заявление Путин сделал во время разговора с Николаем Волобуевым, главой приграничного района Курской области, раненным во время удара беспилотника. Его слова привело РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин связался с Волобуевым. Он поинтересовался его самочувствием и состоянием здоровья. Также президент поинтересовался, какая сейчас ситуация в Беловском районе. Он также пообещал, что Россия будет отвечать на все атаки Украины.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — указал он в разговоре.

Ранее пресса уже сообщала о ранении Волобуева. Удар беспилотника был нанесен по машине, в которой передвигался глава района. Чиновник успел выйти из транспортного средства, однако получил ранения. У него оказались травмированы бедро и рука. По имеющимся данным, это уже четвертая атака на главу района. Ранее Волобуев получил контузию во время раздачи хлеба местным жителям.