На территории этой страны уже почти ничего не производится, почти все завозится из-за рубежа. Но подобная практика может прекратиться в любой момент.

Во время пресс-конференции российский лидер отдельно остановился на украинском вопросе.

«Сегодня Украина почти ничего уже не производит. Пытаются что-то еще сохранить. На халяву все привозят. Но эта халява может когда-то и закончиться», - отметит Владимир Путин.

Президент России добавил, что зарубежные союзники Киева еще будут ему давать ресурсы. Но они уничтожаются примерно с такой же скоростью, как поступают в страну. Об этом говорят текущие цифры, соотносимые с уже произведенными поставками.