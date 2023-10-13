Путин предостерег Израиль от начала наземной операции в секторе Газа

Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа может привести к серьезным последствиям для всех сторон, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

По его словам, в этом случае жертвы среди гражданского населения будут неприемлемыми. В Газе проживают около двух миллионов человек, а проведение наземной операции невозможно без применения тяжелой техники, пояснил российский лидер.

Владимир Путин заявил о необходимости остановить кровопролитные боевые действия. Для этого потребуются коллективные усилия. Он подчеркнул, что Россия готова выступить в качестве координатора.