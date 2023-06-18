Путин предположил, что главком ВСУ Залужный находится за границей

Журналист Павел Зарубин выложил в соцсетях кадры встречи Владимира Путина с военкорами, где президент РФ высказался по поводу местонахождения Валерия Залужного.

Путин предположил, что главком ВСУ находится за границей, но уточнил, что наверняка он не знает.

О тяжелом ранении в голову Залужного сообщалось в начале мая. Некоторое время главком ВСУ не появлялся на публике – говорили, что он перенес несколько тяжелых операций. Затем Залужный все же появился в кадре, но при этом практически ничего не говорил. В последнее время он вновь «исчез с радаров».

В конце мая «потерялся» глава ГУР Кирилл Буданов. СМИ сообщали, что он находится в немецком госпитале в тяжелом состоянии после ракетного удара ВС РФ по штабу украинской разведки в Киеве.