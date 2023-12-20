Путин призвал активнее защищать экономические интересы страны

Президент РФ Владимир Путин призвал российские спецслужбы и их сотрудников более активно работать над борьбой с коррупцией в стране и над защитой экономических интересов своего государства. Соответствующее заявление президент сделал в видеопоздравлении по случаю Дня работника органов безопасности, размещенном на официальном интернет-ресурсе Кремля.

Путин также призвал сотрудников специальных служб активнее бороться с экстремизмом в стране и угрозами, распространяющимися в информационном пространстве. Глава государства напомнил о важности защиты гостайн и обеспечения надежной работы компаний и предприятий в стране, которые, помимо прочего, также решают и важные задачи оборонного и технологического характера.